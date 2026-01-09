Pierantonio chiede aiuto. Chiude l’ambulatorio. Manca il medico di base.

Pierantonio si trova di fronte a una nuova difficoltà: la chiusura dell’ambulatorio e l’assenza di un medico di base. La mancanza di una sede adeguata rende ancora più complessa l’erogazione dei servizi sanitari, generando preoccupazione tra i cittadini. La situazione evidenzia le criticità del sistema locale, in un momento già segnato da recenti eventi naturali.

Non bastava il terremoto: ora Pierantonio si trova anche senza medico di base. In sostanza manca una sede adeguata dove esercitare, ed è polemica. Tutto nasce da un avviso scritto a penna e lasciato sulla porta dell’ ormai ex ambulatorio della frazione in questi giorni, in cui il dottore annunciava ai cittadini che le visite, "per una serie di motivi e di problematiche che – scrive - non sono riuscito a risolvere", sarebbero state possibili solo nel suo studio umbertidese. Una decisione a cui il professionista, molto apprezzato per i senso di responsabilità dimostrata, "non sarebbe mai voluto arrivare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

