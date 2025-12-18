Frosinone celebrazione natalizia a San Paolo Apostolo con istituzioni e forze dell’ordine
Questa mattina a Frosinone, nella chiesa di San Paolo Apostolo, si è tenuta una cerimonia solenne in vista delle festività natalizie, alla presenza di istituzioni e forze dell’ordine. Un momento di condivisione e raccoglimento nel quartiere Cavoni, dedicato a rafforzare i valori di comunità e solidarietà in questo periodo speciale dell’anno.
Questa mattina, presso la chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Cavoni, a Frosinone, si è svolta una celebrazione solenne, in occasione delle imminenti festività natalizie, officiata da S.E. Mons. Santo Marcianò, Vescovo delle diocesi unite di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
