Siderno | gatto bastonato le istituzioni non intervengono

A Siderno, un gattino di circa quattro mesi è stato trovato abbandonato e vittima di violenze estreme all’ingresso del lungomare. La presenza del piccolo animale ha portato alla luce una mancanza di interventi da parte delle istituzioni, come denunciato da Marilene Bonavita. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono azioni concrete per affrontare il problema.

Un gattino di circa quattro mesi, vittima di violenze estreme e abbandonato in un'area all'ingresso del lungomare di Siderno, ha messo in luce una grave carenza istituzionale denunciata da Marilene Bonavita. La referente del Partito Animalista Italiano segnala l'assenza di intervento delle forze dell'ordine e la mancanza di convenzioni sanitarie da parte del Comune, lasciando il soccorritore a farsi carico della situazione con proprie risorse. La scena si è consumata nella cittadina jonica, dove la colonia felina locale è stata ripetutamente presa di mira da atti crudeli. Il piccolo animale, ritrovato in condizioni neurologiche gravissime dopo essere stato presumibilmente bastonato alla testa e bruciato, è stato lasciato dentro una scatola di scarpe.