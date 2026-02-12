A Siderno le discipline Stem incontrano l' arte in un evento per studenti e cittadinanza

Mercoledì a Siderno si è tenuto un evento speciale dedicato alle discipline STEM e all’arte. L’iniziativa, chiamata “Io sono Stem”, ha coinvolto studenti e cittadini, portando in piazza scienza e creatività. La giornata, che si inserisce nella celebrazione internazionale promossa dall’Onu e dall’Unesco, ha visto laboratori, dimostrazioni e incontri aperti a tutti. Un modo per avvicinare grandi e piccoli al mondo della scienza, unendo tecnologia e arte in un contesto semplice e accessibile.

Per iniziativa del professore Carmelo Scordino una giornata dedicata alle promozione delle discipline scientifiche ma anche delle tradizioni, le attività produttive e la pittura Anche Siderno ha aderito alla giornata internazionale della scienza, istituita dell’Onu e patrocinata dall’Unesco, con l'evento “Io sono Stem”, svolto mercoledì scorso.L’iniziativa è nata dall’impegno costante nella scienza del professore Carmelo Scordino, chimico ed esperto in microbiologia delle fermentazioni. L'evento si è svolto in due momenti principali, pensati per coinvolgere sia il mondo della scuola che la cittadinanza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Siderno Scienza

Questa mattina, 22 studenti del liceo Carlo Porta di Monza hanno incontrato i detenuti in un progetto chiamato “Incontro con il carcere”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

“ ” ` Per il secondo anno consecutivo, la città di Siderno risponde all'appello dell'ONU e dell'UNESCO celebrando la Giornata Internazionale del - facebook.com facebook