Nasce dall' Università di Pisa il primo atlante digitale letterario dei disastri

L'Università di Pisa presenta LAVA, il primo atlante digitale letterario dedicato alle attività vulcaniche e sismiche. Questa piattaforma innovativa consente di esplorare secoli di narrazioni attraverso mappe interattive e percorsi tematici, offrendo un nuovo modo di conoscere e analizzare i testi legati ai disastri naturali.

© Lanazione.it - Nasce dall'Università di Pisa il primo atlante digitale letterario dei disastri Pisa, 12 dicembre 2025 - Arriva LAVA, Literary Atlas of Volcanic and seismic Activities, la prima piattaforma digitale che permette di esplorare secoli di narrazioni dedicate ai terremoti e alle eruzioni attraverso mappe interattive e percorsi tematici. Un vero atlante letterario del pianeta che trema, costruito grazie alla convergenza tra studi geologici e ricerca umanistica. Il progetto, che rende accessibile al grande pubblico un patrimonio narrativo spesso relegato agli specialisti, propone un'esperienza immersiva: chi lo consulta può vedere come i grandi disastri naturali siano stati raccontati in epoche diverse, in culture lontane, in forme che uniscono memoria, emozione e osservazione del mondo naturale.