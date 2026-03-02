Sicurezza sul lavoro il nuovo sistema di Unipi | senza caschetto si fermano i macchinari

A Pisa è stato introdotto un nuovo sistema di sicurezza sul lavoro presso l'università, basato su telecamere che monitorano l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Quando un operatore non indossa il caschetto, il sistema blocca automaticamente i macchinari presenti in fabbrica. La tecnologia mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza senza interventi manuali.

Pisa, 2 marzo 2026 - Rosso ti fermi, verde vai avanti: la telecamera registra se il lavoratore indossa i dispositivi di sicurezza e, in caso contrario, ferma le macchine in fabbrica. È questo l’innovativo sistema di sorveglianza sul lavoro sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa all’interno dei laboratori CrossLab, ospitato al polo tecnologico di Navacchio. Si tratta di un sistema di videocamere che riesce a filmare i lavoratori e individuare in maniera istantanea la presenza, e soprattutto, l’assenza dei dispositivi di sicurezza indossabili. “Nell'istante in cui manca una dotazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

