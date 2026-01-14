Tajani | riunione su sicurezza italiani in Iran Meloni in Asia
Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato una riunione dedicata alla sicurezza degli italiani in Iran, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela per la comunità italiana, circa 600 persone nel Paese. Nel frattempo, la presidente del Consiglio Meloni si trova in Asia. L’attenzione resta alta sulla situazione in Iran, con impegni concreti per garantire la protezione dei cittadini italiani presenti nella regione.
Massimo impegno per tutelare la comunità italiana in Iran, spiega il ministro degli Esteri Tajani. Nel Paese ci sono circa 600 connazionali. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
