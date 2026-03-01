Tajani | Italiani a Dubai qualcuno sceglie di rientrare attraverso Oman ma meglio rimanere a Dubai – Il video

Un edificio vicino all'ambasciata italiana ad Abu Dhabi è stato colpito nelle ultime ore. Nel frattempo, alcuni italiani a Dubai stanno valutando di tornare in patria passando per l'Oman, anche se altri preferiscono restare nella città degli Emirati. La situazione si sta evolvendo e le autorità monitorano attentamente gli sviluppi. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o responsabilità è stato ancora comunicato.

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Ad Abu Dhabi è stato colpito un edifico vicino alla nostra ambasciata. Non ci sono stati feriti fra i nostri connazionali. Alcune persone hanno cercato di entrare in Oman ma ora le autorità stanno chiudendo la frontiere e quindi molti stanno preferendo restare a Dubai, dove consigliamo di restare. Stiamo assistendo tutti gli italiani nelle altre parti del Medio Oriente e anche quelli che dovevano viaggiare su voli di ritorno soprattutto dalle Maldive attraverso Dubai", ha aggiunto. Il ministro ha assicurato che "non ci sono nè militari nè civili coinvolti in qualche modo così come a Teheran. Continuiamo a seguire la situazione. 🔗 Leggi su Open.online

