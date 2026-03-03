Siamo bloccati in hotel e chiediamo aiuto per tornare in Italia Parla Marco Giordano un cittadino italiano bloccato a Doha in Qatar | Soltanto oggi siamo riusciti a metterci in contatto con l’ambasciata

Un cittadino italiano si trova bloccato in un hotel a Doha, in Qatar, e chiede aiuto per tornare in Italia. Dopo aver tentato di contattare l’ambasciata, solo oggi è riuscito a mettersi in comunicazione con le autorità italiane. La situazione si inserisce nel contesto di numerosi italiani rimasti bloccati in Medio Oriente a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, che hanno coinvolto anche i Paesi arabi vicini.

"Siamo bloccati in hotel e chiediamo aiuto per tornare in Italia". Parla Marco Giordano, un cittadino italiano bloccato a Doha in Qatar Dopo lo scoppio del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, tanti italiani sono rimasti bloccati in Medio Oriente a causa delle rappresaglie di Teheran che, a sorpresa, hanno colpito anche i Paesi arabi confinanti. Ne abbiamo parlato con Marco Giordano, un cittadino italiano che attualmente si trova a Doha, in Qatar, in attesa di poter far ritorno in Italia. Marco Giordano, può raccontarci dove si trova attualmente?“Sì, mi trovo a Doha con la mia compagna. Siamo nella West Bay, all’interno dell’Andaz Hotel, e oltre a noi qui ci sono una trentina di italiani”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

