Giovani reggini bloccati a Dubai dopo i raid iraniani Scarcella | Stanno bene siamo in costante contatto

Giovani provenienti da Reggio Calabria sono rimasti bloccati a Dubai a causa dei raid iraniani. Un rappresentante delle autorità italiane ha riferito che i ragazzi sono al sicuro e in buone condizioni, confermando che si trovano sotto costante controllo e seguono le istruzioni delle autorità italiane e delle autorità locali. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un aggiornamento ufficiale.

"Siamo in costante contatto con i nostri concittadini e con la Farnesina: i ragazzi stanno bene, sono al sicuro e stanno seguendo tutte le indicazioni delle autorità italiane".Con queste parole la sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, rassicura tutti sulle condizioni dei giovani gioiesi.