Siamo 500 italiani bloccati a Dubai Le autorità non ci danno assistenza

Cinquecento italiani sono rimasti bloccati a Dubai senza assistenza da parte delle autorità locali. Tra di loro c’è anche una nostra connazionale, Michela Marchi, che si trova a bordo di una nave da crociera. Lei riferisce di non riuscire a comunicare con il ministero, l’ambasciata o il consolato, creando una situazione di isolamento per molti italiani.

I circa 200 studenti italiani coinvolti nel progetto «Ambasciatori del futuro» e bloccati a Dubai dovrebbero rientrare oggi pomeriggio con un volo di Stato, assieme ai loro accompagnatori. L’ha comunicato ieri ai genitori la World students connection, organizzatrice della settimana di simulazione diplomatica. I ragazzi, prelevati dai loro alberghi alle 7 di questa mattina (ora locale), sono scortati ad Abu Dhabi da dove un aereo li porterà a Milano Malpensa. Se non ci saranno ritardi e pregando perché non intervengano altre complicazioni, a metà pomeriggio abbracceranno mamma e papà. Ben più complicata è la situazione per gli altri italiani, circa 30. 🔗 Leggi su Laverita.info

Italiani bloccati a Dubai dopo gli attacchi: ‘Siamo uscite pochi minuti prima dell’esplosione’Notte di paura per decine di italiani rimasti bloccati a Dubai dopo l’escalation militare in Medio Oriente.

Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da OmanLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da Oman ... tg24.sky.it

Studenti italiani bloccati a Dubai: Wsc Italia rassicura le famiglie sulle condizioni di sicurezzaI referenti dell'organizzazione rassicurano le famiglie: i duecento studenti italiani bloccati a Dubai confermano di essere al sicuro. Insieme alle istituzioni, si attendono a breve soluzioni tempesti ... orizzontescuola.it

SI DICE CHE… I NOSTRI CONCITTADINI SILVIO, VITO E FRANCESCO CI SCRIVONO Doha, situazione sotto controllo: stiamo bene e siamo al sicuro In merito alle notizie diffuse ieri e riguardanti l’intervento delle Forze Armate del Qatar contro velivoli irani - facebook.com facebook