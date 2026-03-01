Due italiane raccontano di essere uscite da un edificio pochi minuti prima degli attacchi a Dubai, rimanendo bloccate nella zona durante l’esplosione. La notte di paura ha coinvolto decine di italiani rimasti intrappolati a causa dell’escalation militare in Medio Oriente. Le due donne, Francesca Michetti e Giorgia Motta, descrivono le loro esperienze e il timore vissuto in quei momenti di emergenza.

Notte di paura per decine di italiani rimasti bloccati a Dubai dopo l’escalation militare in Medio Oriente. Tra loro Francesca Michetti e Giorgia Motta, madre e figlia di Termoli, che stavano per rientrare in Italia quando è scattato l’allarme. La loro è la testimonianza più drammatica:“Siamo uscite dal terminal pochi minuti prima che un drone lo colpisse. È stato un miracolo”, racconta Francesca. Le due donne molisane erano all’Aeroporto Internazionale di Dubai pronte a imbarcarsi quando sono stati cancellati tutti i voli. “Non sapevamo nulla, nessuno ci aveva avvisate della gravità della situazione. Poco prima della partenza ci comunicano la cancellazione di tutti i voli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Italiani bloccati a Dubai dopo gli attacchi: ‘Siamo uscite pochi minuti prima dell’esplosione’

