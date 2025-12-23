Galli Si separano le strade con Oliveira

La Polisportiva Galli ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con la playmaker portoghese Rita Silvino Oliveira. La decisione, comunicata il 23 dicembre 2025, segna la fine del rapporto professionale tra le parti. Oliveira, proveniente dal Portogallo, ha contribuito alla squadra nel corso della stagione. La società ringrazia la giocatrice per il suo impegno e le augura successo per il futuro.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – La Polisportiva Galli ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con la playmaker portoghese Rita Silvino Oliveira. Si chiude così il percorso sportivo della giocatrice con la società toscana. La società esprime un sincero ringraziamento a Oliveira per il contributo dato in campo e le augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Galli. Si separano le strade con Oliveira Leggi anche: Jomi Salerno, si separano le strade con il tecnico Araujo Leggi anche: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano dopo 17 anni: “Le nostre strade si dividono” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Si separano le strade di Rita Silvino Oliveira e Polisportiva Galli; A2 - Faenza, stagione finita per Julia Bazan. A2 UFFICIALE – Si separano le strade di Oliveira e Polisportiva Galli - Polisportiva Galli comunica la rescissione consensuale del contratto con la giocatrice Rita Silvino Oliveira. basketinside.com A2 F - Si separano le strade di Rita Silvino Oliveira e Polisportiva Galli - Polisportiva Galli comunica la rescissione consensuale del contratto con la giocatrice Rita Silvino Oliveira. pianetabasket.com : Dopo un anno e mezzo insieme, e un campionato vinto fianco a fianco, le strade di Simone Pergola e dello Scandicci Basket si separano. Arrivato in un gruppo nuovo, Simo si è preso responsabilità fin da subito: punti, personalità e que - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.