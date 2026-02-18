Vittorio Brumotti chi è l’ex fidanzata ricca e bella Annachiara Zoppas | Strade che si separano dopo sette anni…

Vittorio Brumotti ha annunciato la fine della relazione con Annachiara Zoppas, sua ex fidanzata da sette anni, spiegando che le loro strade si sono divise senza entrare nei dettagli. La coppia, nota per le differenze sociali e per il legame durato nel tempo, aveva condiviso momenti di vacanze e eventi pubblici. Zoppas, imprenditrice e figlia di un noto industriale, era spesso vista al fianco di Brumotti durante le occasioni ufficiali. La notizia della rottura ha suscitato interesse tra i fan di entrambi.

Vittorio Brumotti non è mai entrato nel merito delle ragioni che hanno sancito la rottura con l'ex fidanzata Annachiara Zoppas: "Le nostre strade si separano dopo 7 anni meravigliosi, un amore con la 'A' maiuscola". Parole che confermano la bellezza del loro sentimento che, sicuramente per il dispiacere di entrambi, non si è evoluto in qualcosa di ancor più intenso e viscerale. Annachiara Zoppas è la figlia dell'imprenditore Enrico Zoppas e della modella cecoslovacca Ilona Preiningerova, attiva nel mondo della moda e del fashion marketing.. I suoi genitori sono Ilona Preiningerova, modella cecoslovacca scomparsa prematuramente nel 2007, ed Enrico Zoppas, noto imprenditore e Presidente del Gruppo San Benedetto.