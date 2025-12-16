Un giovane di Crema è stato denunciato dai carabinieri per aver portato uno storditore elettrico durante una passeggiata in città. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sul rispetto delle normative riguardanti il possesso di strumenti potenzialmente pericolosi.

© Ilgiorno.it - Crema, a spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo

Crema (Cremona), 16 dicembre 2025 – In giro con uno storditore elettrico. Un giovane è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Crema per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Senza alcun motivo il ragazzo aveva nel marsupio lo storditore, di cui è assolutamente vietato il porto. L'accaduto. Tutto è accaduto intorno alle 16 di lunedì pomeriggio, quando i carabinieri durante il servizio di vigilanza del territorio, si sono imbattuti nel giovane in via Del Mercato. Il controllo. I militari hanno chiesto i suoi documenti e, quando ha aperto il marsupio per prendere il documento, i carabinieri hanno notato che all’interno aveva un oggetto strano, che è risultato essere uno storditore elettrico. Ilgiorno.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Covid, controlli più severi della Polizia Locale

Video Covid, controlli più severi della Polizia Locale Video Covid, controlli più severi della Polizia Locale

Crema, a spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo - Un giovane è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Crema per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. ilgiorno.it