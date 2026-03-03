Si fa spedire un chilo di marijuana lo ritira nel locker | arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato dopo aver ordinato un chilo di marijuana tramite un sito online e averla ritirata da un locker. La Guardia di Finanza ha intercettato le consegne e, una volta fermato, ha proceduto con l’arresto dell’uomo. L’indagine ha portato all’arresto del giovane, che aveva pianificato di ricevere la droga senza coinvolgere direttamente altri.

Aveva ordinato della droga online, facendola portare dal corriere. È stato però fermato e arrestato dalla guardia di finanza N.C., 26enne di Zoppola. L'ignaro dipendente di un'azienda di spedizioni aveva lasciato il pacco in un locker, dove i clienti degli acquisti online possono ritirare la merce attraverso un codice, evitando così di dover essere a casa in attesa del corriere. Su segnalazione dei colleghi de L'Aquila, i finanzieri hanno saputo della consegna e si sono appostati. Lasciato un pacco dal corriere, poco dopo è arrivato il 26enne che ha aperto lo sportello con il codice e l'ha preso. A quel punto le Fiamme gialle sono entrate in azione.