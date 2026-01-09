Magliano Sabina Sorpreso con un chilo di marijuana occultato nel sedile posteriore dell’auto 24enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Magliano Sabina hanno arrestato un 24enne romeno, residente a Roma, trovato in possesso di un chilo di marijuana nascosto nel sedile posteriore dell’auto. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio finalizzate a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto rappresenta un passo importante nel contrasto alla criminalità nel Comune e nelle zone limitrofe.

Cronache Cittadine MAGLIANO SABINA – I Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno tratto in arresto un 24enne, romeno, domiciliato a Roma, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

