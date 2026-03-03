Si cerca a Lanciano il misterioso vincitore di 50mila euro al Superenalotto | può riscuotere al massimo entro il 20 marzo

Da chietitoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano, si sta cercando il vincitore di 50mila euro al Superenalotto che non ha ancora riscuoto il premio. La scadenza per incassare l'importo è fissata per il 20 marzo. Le autorità invitano chi ha giocato a verificare la propria schedina e a presentarsi presso gli uffici competenti prima della data limite.

Cercasi a Lanciano il fortunato vincitore di 50mila euro non ancora riscossi e che può incassare fino al 20 marzo. Ne dà notizia la Sisal, che invita chiunque, nel mese di dicembre 2025, avesse partecipato all'iniziativa speciale SuperEstrazione di SuperEnalotto Super Star a controllare i propri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Sanremo, Amaie cerca acquirenti per immobile in via Armea: avviato sondaggio di mercato entro il 20 marzo.

Leggi anche: Un brianzolo ha vinto 50mila euro al SuperEnalotto ma non ha mai ritirato il premio (e sta per scadere)

Una selezione di notizie su Si cerca a Lanciano il misterioso...

Discussioni sull' argomento Scomparso da 6 giorni un uomo in Brianza, si cerca un pensionato; Eccellenza Abruzzo, il programma: Lanciano - Sant, la sfida che può cambiare la stagione; Dall’Iran al Libano fino ai droni a Cipro, il conflitto si allarga sempre di più; MotoGP 2026. Resoconto del 1° giorno di test a Buriram: si riparte dai fratelli Márquez: Álex primo, Marc 2° e cerca già il limite (due scivolate). Fabio Quartararo impreca contro la M1 [RISULTATI e VIDEO].

Cerca tra news e video legati all’argomento.