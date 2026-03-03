Si cerca a Lanciano il misterioso vincitore di 50mila euro al Superenalotto | può riscuotere al massimo entro il 20 marzo

A Lanciano, si sta cercando il vincitore di 50mila euro al Superenalotto che non ha ancora riscuoto il premio. La scadenza per incassare l'importo è fissata per il 20 marzo. Le autorità invitano chi ha giocato a verificare la propria schedina e a presentarsi presso gli uffici competenti prima della data limite.

Cercasi a Lanciano il fortunato vincitore di 50mila euro non ancora riscossi e che può incassare fino al 20 marzo. Ne dà notizia la Sisal, che invita chiunque, nel mese di dicembre 2025, avesse partecipato all'iniziativa speciale SuperEstrazione di SuperEnalotto Super Star a controllare i propri.