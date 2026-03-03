si addormenta sulla tramvia 17enne ubriaco abusato da uno sconosciuto a firenze

Un ragazzo di 17 anni, ubriaco, si addormenta su un sedile della tramvia a Firenze. Dopo essere sceso, viene molestato sessualmente da un uomo sconosciuto in strada. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le ricerche dell’autore dell’abuso. La vittima non ha riportato ferite e sta collaborando con le forze dell’ordine.

Ubriaco, si addormenta sul seggiolino della tramvia, poi gli abusi sessuali in strada da parte di uno sconosciuto. Vittima un 17enne. E' successo alle prime ore del giorno di San Valentino, come riporta il Corriere Fiorentino, nei pressi del parcheggio scambiatore, vicino al capolinea della linea T2 della tramvia, in viale Guidoni, alla periferia di Firenze. Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia: un 32enne marocchino, in Italia da tre anni e già noto alle forze dell'ordine con a carico alcune denunce e una condanna, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale su minore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

