Si masturba in piazza davanti ai passanti vicino a una scuola | 59enne arrestato a Portici

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Portici dalla Polizia di Stato dopo essersi masturbato in piazza di fronte ai passanti e vicino a una scuola. Le autorità hanno inoltre accertato che l'uomo aveva importunato alcune studentesse, suscitando preoccupazione tra la comunità locale.

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, come emerso dagli accertamenti, il 59enne aveva anche importunato alcune studentesse.

