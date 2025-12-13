Si masturba in piazza davanti ai passanti vicino a una scuola | 59enne arrestato a Portici
Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Portici dalla Polizia di Stato dopo essersi masturbato in piazza di fronte ai passanti e vicino a una scuola. Le autorità hanno inoltre accertato che l'uomo aveva importunato alcune studentesse, suscitando preoccupazione tra la comunità locale.
L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, come emerso dagli accertamenti, il 59enne aveva anche importunato alcune studentesse. Fanpage.it
Masturbare pennette USB a scatto - facebook.com facebook
Esibizionista si masturba davanti ai bambini in un parco giochi di Ladispoli
Video Esibizionista si masturba davanti ai bambini in un parco giochi di Ladispoli