Si abbassa i pantaloni davanti ai piccoli alunni appena usciti da scuola

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti davanti a un istituto comprensivo nel quartiere Bagnoli, dove un uomo si è abbassato i pantaloni di fronte a alcuni studenti appena usciti da scuola. L’episodio è stato segnalato da alcuni testimoni e ha suscitato preoccupazione tra genitori e insegnanti presenti sul posto. Le forze dell’ordine hanno preso in custodia l’uomo e avviato le verifiche del caso.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti davanti all'istituto comprensivo Madonna Assunta a via Pozzuoli nel quartiere Bagnoli. Un 51enne è stato bloccato e arrestato mentre si abbassava i pantaloni durante l'uscita dalla scuola dei piccoli alunni. L'uomo - con precedenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Si abbassa i pantaloni davanti una scuola elementare di Bagnoli: arrestato 51enneUn uomo di 51 anni si è abbassato i pantaloni mentre gli alunni delle elementari stavano uscendo da scuola: arrestato e portato in carcere. Maestra aggredita dai genitori fuori da scuola: urla e spintoni davanti ai piccoli alunniAttimi di tensione giovedì pomeriggio nel cortile della scuola primaria ‘Dante Alighieri’ a Savignano, dove una maestra è stata aggredita da una... Approfondimenti e contenuti su Si abbassa i pantaloni davanti ai... Temi più discussi: Si abbassa i pantaloni dentro al Conad, poi dà uno schiaffo a un dipendente; Choc a Bagnoli, si abbassa i pantaloni durante l’uscita degli alunni: 51enne arrestato -; Bergamo, atti osceni davanti al bimbo alla finestra, il papà allerta i carabinieri che lo filmano: impiegato finisce in carcere; Choc in città, si abbassa pantaloni e mutande davanti ad una ragazza. Si abbassa i pantaloni davanti una scuola elementare di Bagnoli: arrestato 51enneUn uomo di 51 anni si è abbassato i pantaloni mentre gli alunni delle elementari stavano uscendo da scuola: arrestato e portato in carcere ... fanpage.it Morde al naso una guardia giurata e poi si abbassa i pantaloni, fermato un giovane alla Fiera della birra a RiminiAggressione alla fiera Beer&Food Attraction di Rimini: giovane si denuda e morde guardia giurata, interviene la polizia. blitzquotidiano.it Roma non abbassa la guardia: 9 arresti in poche ore Dagli autobus del Torrino ai negozi dell'Eur, fino ai tavolini dei bar di Prati: la Polizia di Stato ha messo fine a una serie di furti e rapine che stavano colpendo diversi quadranti della Capitale. Nove persone - facebook.com facebook 33’ | Ora la Roma abbassa un po il ritmo con la Juve che attacca. Intanto Wesley rimedia un giallo da diffidato #ASRoma #RomaJuventus 0-0 x.com