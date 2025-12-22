Maestra aggredita dai genitori fuori da scuola | urla e spintoni davanti ai piccoli alunni

Attimi di tensione giovedì pomeriggio nel cortile della scuola primaria ‘Dante Alighieri’ a Savignano, dove una maestra è stata aggredita da una coppia di genitori, marito e moglie di origine straniera, all'uscita dal rientro pomeridiano, attorno alle 16. La docente sarebbe stata aggredita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

