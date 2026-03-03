Shock al Bernabeu! Una meteora Inter abbatte il Real Madrid e manda in fuga il Barça

Al Bernabeu, l’Inter segna una rete sul finire del primo tempo e si porta in vantaggio contro il Real Madrid. I madrileni non riescono a recuperare lo svantaggio e subiscono una sconfitta davanti ai propri tifosi, che contestano la squadra al termine della partita. La partita si conclude con i padroni di casa in difficoltà e il Barcellona che si allontana in classifica.

Una meteora interista affonda il Madrid. Festa a Barcellona, e festa per Brodalas e il suo Getafe di guerrieri. Il Real perde 1-0 al Bernabeu contro una squadra che non vinceva a casa del rivale dal 24 febbraio del 2008 e chiude la giornata a -4 dal Barça. Per Arbeloa è la quarta sconfitta in 12 panchine con i Blancos, e la seconda consecutiva in Liga dopo quella con l’Osasuna di Alessio Lisci e una serie di 8 successi di fila del Madrid (3 targati Xabi Alonso). Una partita sporca come piace a Bordalas e incattivita da Rudiger, che nel primo tempo ha dato una ginocchiata in faccia a Diego Rico quando era per terra che inspiegabilmente non ha richiamato l’attenzione del Var, con l’arbitro disinteressato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

