Settimana di cielo sereno con qualche nuvola il sole scalda le giornate

Questa settimana il cielo sarà generalmente sereno con qualche nube di passaggio e le temperature aumenteranno grazie alla presenza di un anticiclone che si concentra sull’Europa centro-meridionale. La regione sarà protetta dalle perturbazioni atlantiche, mantenendo condizioni di tempo asciutto e stabile. Le giornate saranno caratterizzate da sole e clima mite, senza variazioni significative nelle precipitazioni o nelle temperature.

L'anticiclone centrato sull'Europa centro-meridionale proteggerà la nostra regione dalle perturbazioni atlantiche con tempo asciutto. Le temperature resteranno miti per il periodo. Il meteo a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Martedì 3 marzo 2026 Tempo Previsto: Per l'intera giornata sui rilievi cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura cielo variabilmente nuvoloso ma con tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 6 e 9°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 12°C. Venti: In pianura deboli da sud-est, in quota deboli da nord-est. Mercoledì 4 marzo 2026 Tempo Previsto: Per l'intera giornata sui rilievi cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura cielo variabilmente nuvoloso ma con tempo asciutto.