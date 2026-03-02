meteo milano e lombardia settimana con qualche nube ma anche tanto cielo sereno rischio nebbia la notte e il mattino

La settimana a Milano e in Lombardia si presenta con qualche nube e molte ore di cielo sereno, anche se si prevedono nebbie nelle ore più fredde, soprattutto di notte e al mattino. All'inizio, si registra un breve episodio di pioggia che dovrebbe contribuire a ridurre i livelli di inquinanti nell'aria. In seguito, un anticiclone porta giornate con annuvolamenti occasionali e nebbia persistente nelle zone pianeggianti e lungo il valle del Po.

Milano, 2 marzo 2026 - Inizio settimana con un po’ di pioggia che dovrebbe diminuire i valori degli inquinanti dell’aria poi il rinforzo dell'anticiclone assicura una serie serie di giornata tendenti al soleggiato ma con annuvolamenti sparsi e nebbia mattutina in pianura e soprattutto lungo il Po. Il tutto assicura un clima, per la stagione, mite nei valori diurni.Temperature minime attorno ai 7 gradi a Milano e in pianura e massime verso i 15, annunciate in leggera crescita nel week end del 7 e 8 marzo. Il quadro meteo di Milano e Lombardia. “Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia - spiegano gli esperti Arpa - sono determinate dalla presenza di un vasto campo di alta pressione che nel corso della settimana in corso trasla lentamente dal bacino occidentale del Mar Mediterraneo verso l'Europa centro-orientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

