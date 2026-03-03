Setterosa finisce l’era Silipo | Mirarchi nuovo ct della Nazionale femminile

La Federazione Italiana Nuoto ha annunciato il cambio alla guida della nazionale femminile di pallanuoto dopo il quarto posto agli Europei di Funchal. Maurizio Mirarchi prende il posto di Carlo Silipo, che aveva guidato la squadra per cinque anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la fine del torneo continentale.

Napoli Bagnoli: Si abbassa i pantaloni davanti la scuola. Carabinieri arrestano 51enne Giugliano in Campania: Aggredisce la sorella con una mazza da baseball. Carabinieri arrestano 41enne, sotto al materasso anche una pistola Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Dopo cinque anni si chiude l’era di Carlo Silipo: la Federazione Italiana Nuoto affida il Setterosa a Maurizio Mirarchi dopo il quarto posto agli Europei di Funchal. Dopo cinque anni si chiude l’esperienza di Carlo Silipo alla guida del Setterosa. Con una nota ufficiale, la Federazione Italiana Nuoto ha annunciato il cambio alla guida tecnica della Nazionale femminile di pallanuoto: il nuovo commissario tecnico è Maurizio Mirarchi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Setterosa, finisce l’era Silipo: Mirarchi nuovo ct della Nazionale femminile La svolta del Setterosa, Mirarchi al posto di Silipo, è lui il nuovo nuovo ct: "Ne sono orgoglioso"I sussurri degli ultimi giorni sono diventati certezza oggi: Maurizio Mirarchi è il nuovo ct del Setterosa al posto di Carlo Silipo che saluta dopo... Setterosa, Maurizio Mirarchi nuovo commissario tecnico: cambio alla guida della Nazionale femminileIl presidente Paolo Barelli ufficializza la nomina: Mirarchi prende il posto di Carlo Silipo.