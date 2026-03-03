La svolta del Setterosa Mirarchi al posto di Silipo è lui il nuovo nuovo ct | Ne sono orgoglioso

Il Setterosa ha annunciato un cambio di allenatore con la nomina di un tecnico di lunga esperienza, già vice di Campagna nel Settebello. La squadra ha anche deciso di sostituire Silipo con Mirarchi, che ha espresso soddisfazione per il nuovo ruolo. L'allenatore ha dichiarato di essere orgoglioso della fiducia ricevuta e ha sottolineato l'importanza di questa nuova sfida.

I sussurri degli ultimi giorni sono diventati certezza oggi: Maurizio Mirarchi è il nuovo ct del Setterosa al posto di Carlo Silipo che saluta dopo cinque anni (prese il posto di Paolo Zizza dopo la mancata qualificazione ai Giochi di Tokyo) e due bronzi centrati agli Europei di Spalato 2022 e ai Mondiali di Fukuoka 2023, insieme con i quarti posti ai Mondiali di Budapest 2022 e agli Europei di Eindhoven 2024 e a Madeira un mese fa. La Fin, guardando al traguardo dell'Olimpiade 2028, ha ritenuto che la svolta fosse necessaria (a Parigi 2024 le ragazze arrivarono seste). Mirarchi guida la Pallanuoto Trieste in A-1 maschile da giugno...