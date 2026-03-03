Servizio svolto alla primaria senza titolo | sì stipendio e contributi no punteggio nella maggior parte dei casi Pillole di Question Time

Durante il Question Time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, si è discusso di un servizio svolto alla primaria senza titolo. È stato confermato che, in molti casi, il servizio viene riconosciuto con stipendio e contributi, ma senza attribuzione di punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stato chiarito un aspetto delicato legato alla valutazione del servizio nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il focus si è concentrato in particolare sul servizio svolto alla scuola primaria tramite MAD in assenza del titolo di accesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it GPS 2026, servizio scuole statali e paritarie danno stesso punteggio. Pillole di Question TimeNel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato... Servizio civile, nazionale o universale: nelle GPS non dà punteggio ma riserva. Pillole di Question TimeNel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un... Contenuti utili per approfondire Pillole di Question Temi più discussi: GPS 2026: chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A/8. Pillole di Question Time; GPS 2026: laureandi iscritti al percorso 60 CFU possono inserirsi con riserva in prima fascia. Pillole di Question Time; GPS 2026, titoli e allegati: quando basta l’autodichiarazione e quando serve la documentazione. Pillole di Question Time; Elenchi regionali 2026: si conosceranno i posti vuoti prima della scelta della regione? Pillole di Question Time. GPS 2026: chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A/8. Pillole di Question TimeNel question time del 24 febbraio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro ... orizzontescuola.it GPS 2026: docente che ha già i 12 punti al 16 marzo può non richiedere la riserva Pillole di Question TimeNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini ... orizzontescuola.it GPS 2026: docente che ha già i 12 punti al 16 marzo può non richiedere la “riserva” Pillole di Question Time. Leggi: https://www.orizzontescuola.it/gps-2026-docente-che-ha-gia-i-12-punti-al-16-marzo-puo-non-richiedere-la-riserva-pillole-di-question-time/ - facebook.com facebook