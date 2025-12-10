Servizio civile nazionale o universale | nelle GPS non dà punteggio ma riserva Pillole di Question Time
Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso del ruolo del servizio civile nelle GPS, evidenziando che non dà punteggio ma riserva. L'intervento ha approfondito le modalità di valutazione e le eventuali implicazioni per gli aspiranti docenti, con particolare attenzione alla possibilità di riserva e al periodo di svolgimento dell’esperienza.
Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un quesito spesso oggetto di dubbi tra gli aspiranti docenti: il servizio civile nazionale o universale può essere valutato nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze? Un focus particolare ha riguardato la possibilità che tale esperienza contribuisca al punteggio, specialmente se svolta durante un incarico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
AGID risponde: il portale del Servizio Civile Universale non è tenuto ad avere l'accesso con CieID. Ecco perché
Servizio civile nazionale entrerà nell’aggiornamento 2026 delle GPS, al pari di quello universale. Pillole di Question Time
Al via il servizio civile universale nel Parco delle Madonie
15 dicembre: Giornata Nazionale del Servizio Civile Dal 2007, nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è attivo l’Ufficio Servizio Civile, un’opportunità rivolta a tutti i giovani per un percorso di formazione e di crescita personale e professionale. Il 15 di Vai su Facebook
Servizio civile universale, ma non per tutti. I posti non bastano - Le domande aumentano, i posti non abbastanza: per ogni posizione disponibile, ci sono più di due candidati. Come scrive vita.it
