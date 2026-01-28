GPS 2026 servizio scuole statali e paritarie danno stesso punteggio Pillole di Question Time

Questa mattina, durante il Question Time su OrizzonteScuola TV, si è parlato di come vengono valutate le scuole statali e paritarie nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Il tema è stato affrontato con chiarezza, con l’intervento di Sonia Cannas, docente esperta, che ha spiegato che, per il 2026, entrambi i tipi di scuola ricevono lo stesso punteggio. La discussione si è concentrata sulla modalità di valutazione e sui possibili effetti di questa novità per gli insegnanti e le scuole.

Nel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato approfondito il tema della valutazione del servizio svolto nelle scuole statali e paritarie nell’ambito delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Il focus dell’intervento ha riguardato l’equiparazione tra le due tipologie di servizio e le modalità concrete di attribuzione del punteggio. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso del ruolo del servizio civile nelle GPS, evidenziando che non dà punteggio ma riserva.

