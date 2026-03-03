Servizio Civile Universale 2026 Futuridea ammessa ad ospitare quattro volontari

È stato pubblicato il Bando 2026 del Servizio Civile Universale e tra gli enti ammessi c’è Futuridea. L’organizzazione potrà accogliere quattro giovani volontari nel progetto “InformAzione Giovani”. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che conferma l’ammissione di Futuridea alla selezione per il servizio civile.

È stato pubblicato il Bando 2026 del Servizio Civile Universale e tra gli enti ammessi c'è Futuridea, che potrà ospitare quattro giovani volontari nell'ambito del progetto "InformAzione Giovani". Il via libera arriva con il decreto di finanziamento n. 1302026 del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha individuato i progetti finanziati su scala nazionale. Tra questi figura appunto anche quello curato dalla Fondazione Amesci in collaborazione con Futuridea. Per la realtà sannita si tratta di un traguardo significativo: Futuridea entra infatti come nuovo Ente Attuatore nel sistema del Servizio Civile Universale, rafforzando il proprio impegno verso le giovani generazioni e le politiche territoriali.