Servizio civile | la Provincia di Lecco cerca 23 volontari
La Provincia di Lecco ha aperto un bando per la selezione di 23 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Le domande devono essere presentate entro le 14 di mercoledì 8 aprile. La procedura di selezione riguarda i cittadini interessati a partecipare alle attività previste dai programmi. La scadenza è fissata per la metà della prossima settimana.
Scade alle 14 di mercoledì 8 aprile il termine per presentare le domande al bando per la selezione di 23 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale nella provincia di Lecco. L'iniziativa, rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, prevede un impegno annuale di 25 ore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
La Protezione civile di Sondrio cerca nuovi volontariUn occhio molto attento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e uno proiettato su un futuro ancora più a lungo termine, senza ovviamente trascurare...
Anche la protezione civile della Provincia di Lecco a supporto delle Olimpiadi invernaliIl sistema della mobilità stradale e ferroviaria del territorio è interessato dal flusso deiviaggiatori lungo la direttrice Milano-Valtellina per le...
Una selezione di notizie su Provincia di Lecco
Temi più discussi: Servizio Civile 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Servizio civile: la Provincia di Lecco cerca 23 volontari; Aperte le candidature per il servizio civile all'ospedale di Pisa; Servizio civile universale 2026 in Anpas: 23 i posti disponibili tra novarese e Vco.
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: LA PROVINCIA DI LECCO SELEZIONA 23 VOLONTARILECCO – Scade alle 14 di mercoledì 8 aprile il termine per presentare le domande al bando per la selezione di 23 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale nella provincia di Lec ... lecconews.news
Servizio Civile, disponibili 164 posti in Toscana per il bando 2026Sono 164 i posti disponibili in Toscana per il bando 2026 del Servizio Civile Universale nelle realtà aderenti a Legacoop: i giovani selezionati saranno ... gonews.it
La Provincia di Lecco di martedì 3 marzo 2026 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/landi - facebook.com facebook
Provincia di Lecco: concorso per diplomati, agenti polizia locale. Assunzioni a tempo indeterminato Info e requisiti nel primo commento x.com