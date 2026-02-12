Anche la protezione civile della Provincia di Lecco a supporto delle Olimpiadi invernali

La Provincia di Lecco ha portato la protezione civile al centro di Sala al Barro a Galbiate. Hanno fatto vedere come si preparano e intervengono in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La visita serve a mostrare le attività di supporto e le strategie messe in campo per garantire sicurezza durante i Giochi.

Il sistema della mobilità stradale e ferroviaria del territorio è interessato dal flusso deiviaggiatori lungo la direttrice Milano-Valtellina per le gare e gli eventi dei Giochi Olimpici invernali. La Provincia di Lecco da mesi sta lavorando con Regione Lombardia per assicurare l'effettiva attuazione delle procedure previste in caso di turbative viabilistiche e ferroviarie che possano verificarsi nel periodo di svolgimento dell'evento olimpico. Il Centro di Sala al Barro è attivo dall'inizio di febbraio e rappresenta una struttura di coordinamento nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.

