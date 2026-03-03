Servizio civile | 8 posti al SLuca 3 a Castelnuovo

Fino a mercoledì 8 aprile è possibile presentare domanda per partecipare alla selezione di 74 posti nel servizio civile universale. Di questi, 8 si trovano presso il S. Luca e 3 a Castelnuovo. Il progetto include anche 24 posti riservati ai giovani con minori opportunità ed è finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Il progetto presentato dall'Azienda USL Toscana nord ovest si colloca tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno). La documentazione relativa al bando è consultabile su https:www.uslnordovest.toscana.itcome-fare-per407-partecipare-al-servizio-civile. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro.