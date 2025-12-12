Servizi educativi | approvato dalla giunta l’abbattimento delle tariffe mensa per infanzia e primarie
La giunta comunale di Rimini ha approvato un intervento straordinario per l’anno scolastico 2025/2026, che prevede l’abbattimento delle tariffe mensa per i servizi educativi di infanzia e primarie. Questa misura mira a sostenere le famiglie nella gestione delle spese scolastiche, garantendo un accesso più agevole alle mense scolastiche per gli studenti delle scuole del territorio.
Un intervento straordinario pensato per dare sostegno alle famiglie riminesi nell'anno scolastico 20252026. Con un investimento complessivo di più di 65 mila euro, il Comune ridurrà le tariffe dei buoni pasto destinati alle scuole dell'infanzia comunali e statali e alle scuole primarie statali.
