Vittoria casalinga per la squadra di Becattini Sesti squillo per la zona playoff Terranuova surclassa il Foligno
La squadra di Becattini ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Foligno con il punteggio di 2-0. Sesti ha segnato il primo gol al 46’ e la squadra si è posizionata al sesto posto in classifica, avvicinandosi alla zona playoff. Terranuova ha dominato l’incontro, superando di misura gli avversari, che sono stati surclassati sul campo.
TERRANUOVA 2 FOLIGNO 0 TERRANUOVA(3-5-2): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Saltalamacchia; Tassi, Sesti (46’ s.t. Cardo), Cioce, Mannella (28’ s.t. Senzamici), Simonti (38’ s.t. Innocenti); Bruni (31’ s.t. Boccardi), Fantoni (16’ s.t. Iaiunese). A disposizione: Rosadi, Grossi, Batignani, Verdini. Allenatore: Becattini FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro (19’ s.t. Cichy), Sbraga, Grea (38’ s.t. Cottini), Della Spoletina (12’ s.t. Manfredi); Ferrara (26’ s.t. Marchetti), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech, Pupo Posada (45’ s.t. Bevilacqua), Falasca. A disposizione: Mazzoni, Da Pra, Bosi, Longoni. Allenatore: Manni Arbitro: Gambin di Udine (Rufrano-Baldoni) Reti: 37’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La sfida tra due squadre della provincia consolida la posizione della squadra di Becattini in zona playoff. Il Terranuova passeggia sul fantasma SansepolcroSANSEPOLCRO 0 TERRANUOVA TRAIANA 2 SANSEPOLCRO (3-4-1-2): Ermini; Brizzi, Borgo, Cerbella (1’ st Barculli); Polimeni (1’ st Stumpo), Gennaioli (1’ st...
Le scelte di Becattini contro il Foligno. Terranuova in casa nello scontro playoffdi Francesco Tozzi Il Terranuova Traiana è in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Prato.
Altri aggiornamenti su Vittoria casalinga.
Temi più discussi: Serie D, girone A: Vittoria casalinga della Biellese che supera 1-0 l'Asti, decide la rete di Naamad; Vittoria casalinga per la Caronnese contro la Vergiatese; Siracusa | Seconda vittoria casalinga consecutiva per l’Aquatic Club Siracusa; Serie C - Sanmaurense Pavia si Impone su Milanotre Basiglio.
Serie B – Quinta vittoria casalinga consecutiva per Piombino, battuta NoceraGialloblu ancora vincenti al Palatenda, contro una buona Nocera, che è stata in partita fino a pochi minuti dalla fine. Il Golfo, principalmente nel ... basketinside.com
Vittoria casalinga per 3-1 della Sicma contro il volley ParentiSeconda partita dei play off del campionato di serie D, ad Acconia di Curinga si affrontano la Sicma del presidente Antonio Carchedi e la volley Parenti. Primo set equilibrato fino alle battute finali ... lameziainforma.it
Passione Inter. . Altra vittoria casalinga in Serie A per l'Inter che trova altri 3 punti contro la formazione di Daniele De Rossi. L'analisi del match, i retroscena da San Siro e molto altro... Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, cha - facebook.com facebook
Vittoria casalinga per il Genoa #GenoaTorino x.com