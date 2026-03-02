Vittoria casalinga per la squadra di Becattini Sesti squillo per la zona playoff Terranuova surclassa il Foligno

La squadra di Becattini ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Foligno con il punteggio di 2-0. Sesti ha segnato il primo gol al 46’ e la squadra si è posizionata al sesto posto in classifica, avvicinandosi alla zona playoff. Terranuova ha dominato l’incontro, superando di misura gli avversari, che sono stati surclassati sul campo.