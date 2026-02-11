Serie C | Campobasso-Livorno le probabili formazioni Venturato | Partita difficile servirà entusiasmo

Questa sera il match tra Campobasso e Livorno si gioca in un momento delicato per entrambe le squadre. Il Livorno, grazie alla vittoria in extremis contro il Bra, ha messo un tassello importante verso la salvezza, mentre il Campobasso cerca punti per non perdere terreno in classifica. Venturato, l’allenatore dei molisani, ha detto che sarà una partita difficile e che servirà tanto entusiasmo per uscire con un risultato positivo. Le probabili formazioni sono ancora da definire, ma la tensione è alta.

