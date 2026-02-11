Serie C | Campobasso-Livorno le probabili formazioni Venturato | Partita difficile servirà entusiasmo
Questa sera il match tra Campobasso e Livorno si gioca in un momento delicato per entrambe le squadre. Il Livorno, grazie alla vittoria in extremis contro il Bra, ha messo un tassello importante verso la salvezza, mentre il Campobasso cerca punti per non perdere terreno in classifica. Venturato, l’allenatore dei molisani, ha detto che sarà una partita difficile e che servirà tanto entusiasmo per uscire con un risultato positivo. Le probabili formazioni sono ancora da definire, ma la tensione è alta.
La vittoria nello scontro diretto con il Bra, giunta in extremis grazie alla rete in pieno recupero di Samuel Di Carmine, ha permesso al Livorno di fare un passo avanti verso la salvezza. La zona playout, adesso, è infatti distante quattro punti, con gli amaranto che, al contempo, si sono portati.🔗 Leggi su Livornotoday.it
