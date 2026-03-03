Serena Brancale in concerto all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Serena Brancale si esibirà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone durante il suo Sacro Tour, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Qui con me”, dedicato alla mamma. La cantante aprirà il suo tour in Italia, portando dal vivo le canzoni del suo repertorio. L’evento si svolgerà in una delle principali location musicali della capitale.

Serena Brancale ha emozionato al Festival di Sanremo con il brano dedicato alla mamma "Qui con me" e ora è pronta per infiammare i palcoscenici italiani con il suo Sacro Tour. "Sono immensamente grata per tutto ciò che mi state scrivendo. Devo ancora riprendermi e metabolizzare tutte le emozioni e tutto l'amore che mi sta arrivando. Spero di riuscire a ricambiare questo affetto nei concerti che vivremo insieme quest'estate", ha scritto su Instagram Serena Brancale. L'artista farà una tappa del suo tour anche a Roma, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 13 giugno 2026.

Cosa mangia Serena Brancale tra ragù di «brasciole», crudo barese e i rituali pre-concerto con vino rosso e zenzeroIn gara con «Qui con me», l'artista pugliese celebra le radici: orecchiette con le cime di rapa, lumache al sugo e polipetti crudi (mangiati anche in Asia) ... corriere.it

SANREMO 2026 – SERENA BRANCALE: in concerto con il suo Sacro Tour [Info e Biglietti]Serena Brancale torna sul palco del Festival di Sanremo con Qui con me, un brano intimo e potente che racconta il rapporto con sua madre e celebra la sua vocalità unica ... newsic.it

“Sarò la tua voce. Le tue mani, il tuo orgoglio. E sarò forte. Più forte di prima. Forte come solo tu eri. Ciao luce mia, amore mio infinito”. Serena Brancale per la mamma - facebook.com facebook

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com