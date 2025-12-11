Milano Finanza sequestra palazzo di lusso in zona Brera | 27 indagati I pm | Abuso edilizio

A Milano, la Guardia di Finanza ha sequestrato un palazzo di lusso in zona Brera, coinvolgendo 27 persone indagate. L'operazione, disposta dal gip, è legata a accuse di abuso edilizio. Il provvedimento si inserisce in un’indagine che mira a fare luce su presunte irregolarità nell’edilizia e nella gestione immobiliare dell’immobile.

Milano, 11 dicembre 2025 – Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, disposto dal gip di Milano. Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, nel pieno centro storico di Milano. Il complesso di lusso. Si tratta di un complesso residenziale di lusso - due edifici di 4 e 11 piani - in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, Finanza sequestra palazzo di lusso in zona Brera: 27 indagati. I pm: “Abuso edilizio”

La mia intervista di oggi a Milano Finanza. Le vere ragioni dell’assurda “caccia all’oro di Bankitalia”, l’eterno dibattito sul tetto al contante, l’errore madornale della Tobin Tax e…. … la proposta che da mesi il @Partito_Libdem sta facendo al governo: eviti di far Vai su X

MF-Milano Finanza added a new photo —... - MF-Milano Finanza - facebook.com Vai su Facebook

Milano, Finanza sequestra palazzo in zona Brera: 27 indagati. I pm: “Abuso edilizio” - in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco ... Segnala ilgiorno.it

Inchieste sull'urbanistica, la Gdf sequestra un palazzo in zona Brera a Milano - Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i s ... Da msn.com