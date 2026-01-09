Nella giornata del 9 gennaio 2026, sono stati sequestrati quattro siti e18 profili social esteri che promuovevano la vendita online di capi contraffatti. L’indagine ha rivelato l’utilizzo di minori, inconsapevoli dell’illiceità delle attività pubblicizzate, per rendere più credibile la proposta commerciale. L’operazione mira a contrastare il commercio illecito di merce contraffatta e a tutelare i diritti dei consumatori.

Milano, 9 gennaio 2026 – Promuovevano la vendita online, attraverso video pubblicitari, di capi contraffatti, sfruttando ragazzi minorenni inconsapevoli dell’illiceità dell’attività. E così, dopo una lunga e faticosa indagine, il gruppo operativo anti-contraffazione della polizia locale di Milano ha oscurato 4 siti e 18 profili social esteri dediti al commercio di abbigliamento con marchi falsi. Monza, fingeva di presentare denunce a nome della sua cliente. I processi erano finti ma le parcelle vere: avvocato nei guai Il lavoro degli agenti era partito in seguito ad una denuncia per frode in commercio presentata da un perito tecnico esperto in contraffazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vendevano capi contraffatti sfruttando minori: oscurati 4 siti e 18 profili social esteri

Leggi anche: I siti porno bloccati ai minori di 18 anni potrebbero migliorare il nostro approccio al sesso?

Leggi anche: Palermo, la Guardia di Finanza sequestra 10mila Labubu contraffatti: denunciati i titolari dei negozi che li vendevano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Olbia, più di mille falsi capi griffati: denunciati due venditori ambulanti, scatta il sequestro - 100 capi di abbigliamento e accessori contraffatti delle più note case di moda italiane e internazionali: è quanto hanno scoperto e sequestrato i miliari della Guardia di Finanza di Olbia ... msn.com