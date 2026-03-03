Sequestrate in una macelleria oltre 3 tonnellate di carne non sicura per l' uomo

Durante un controllo dei Carabinieri del NAS di Brescia, sono state sequestrate in una macelleria della provincia oltre tre tonnellate di carne considerata non sicura per il consumo umano. La scoperta riguarda un’ingente quantità di prodotto alimentare che non rispettava le norme di sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle possibili conseguenze o sui proprietari del negozio.

