Fabbrica fantasma e carta a rischio per pizze e carne sequestrate 6 tonnellate di materiale

Un intervento dei Carabinieri del NAS di Latina ha portato alla chiusura di uno stabilimento cartotecnico abusivo, sequestrando sei tonnellate di materiali pericolosi per il settore alimentare. L'operazione evidenzia l'importanza di controlli rigorosi per tutelare la sicurezza di cibo e imballaggi. La collaborazione tra autorità garantisce un ambiente più sicuro per i consumatori e il rispetto delle normative vigenti.

Non solo il cibo, ma anche ciò che lo avvolge può rappresentare un pericolo per la salute. È questo il principio che ha guidato una maxi-operazione dei Carabinieri del NAS di Latina in provincia di Frosinone, conclusasi con la chiusura di un intero stabilimento cartotecnico abusivo e il sequestro.

