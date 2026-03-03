Senzuno la soddisfazione | Una vittoria così netta costruita negli anni

Il rione Senzuno ha conquistato la vittoria nella 59ª edizione del Carnevale di Follonica, evento che si è appena concluso. La vittoria è stata descritta come netta e frutto di un impegno che si è sviluppato nel tempo grazie all’attività dei volontari del quartiere. La festa di oggi celebra un risultato che rappresenta il coronamento di un percorso lungo e dedicato.

FOLLONICA La 59ª edizione del Carnevale di Follonica si è conclusa con lo straordinario trionfo del rione Senzuno, che oggi festeggia un successo storico che segna il punto più alto di un percorso costruito negli ultimi anni dai volontari. A raccontarlo è il presidente Luciano La Ganga che continua a esprimere soddisfazione all'indomani delle premiazioni che hanno visto il rione giallo-verde imporsi in tutte le principali categorie della manifestazione. "Non ci aspettavamo un risultato di questa portata – spiega il presidente La Ganga – eravamo convinti di aver realizzato un buon progetto, ma riuscire a superare i maestri del rione 167 che negli ultimi anni hanno dominato il Carnevale rappresenta per noi un traguardo ulteriore".