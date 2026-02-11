Joshua Pagan si impone chiaramente su Bryan Jimenez nel main event al GLC Live di Grand Rapids. Pagan mette a segno una vittoria convincente negli ultimi round, lasciando pochi dubbi sul risultato finale. La performance del fighter locale ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno visto un combattimento intenso e deciso.

Nel main event di casa tenutosi al GLC Live at 20 Monroe di Grand Rapids, Joshua Pagan ha conquistato una vittoria netta contro Bryan Jimenez, ma la performance non ha allineato le aspettative cresciute nell'ultimo anno. L'esito favorevole, con decisione unanime, ha preservato l'imbattibilità del pugile locale e la cintura WBO NABO dei pesi leggeri, pur lasciando aperte riflessioni sull'evoluzione messa in atto di fronte a avversari di maggiore livello. Pagan rimane 15-0 con cinque KO, ma la serata ha evidenziato aree di gioco che potrebbero essere messe alla prova in futuri confronti. nei primi round Pagan ha gestito l'ampiezza del ring, raddoppiando la jab e trovando spazio per il destro dritto, imponendo ritmo e distanza.

Pagan domina Jimenez con vittoria netta negli ultimi round

Approfondimenti su Pagan Jimenez

