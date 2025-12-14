Ho riprovato ad affittare una casa | 2.000 euro al mese per abitare in 50 metri quadri

Quest'articolo ripercorre l'esperienza di un tentativo di affitto a Ravenna, confrontando i costi attuali con quelli di un anno fa. Si analizzano le difficoltà e le dinamiche del mercato immobiliare locale, evidenziando come il prezzo di 2.000 euro al mese per un appartamento di 50 metri quadrati rappresenti una sfida crescente per chi cerca una sistemazione nella regione.

Un anno fa, con Dossier RavennaToday avevamo provato a cercare una casa in affitto nelle città della Romagna. Il risultato era stato chiaro e durissimo: prezzi altissimi, pochissime proposte, richieste surreali e una competizione feroce tra i potenziali affittuari. A dodici mesi di distanza. Ravennatoday.it