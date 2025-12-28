"Abbiamo sempre pagato regolarmente l'affitto ma ora dobbiamo uscire di casa perché il proprietario ha deciso di affittare l'appartamento sulle piattaforme turistiche per guadagnare di più". Inizia così il racconto di Sara (nome di fantasia), una donna di 40 anni che vive all'interno di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "Sotto sfratto perché il proprietario vuole affittare ai turisti: ci chiedevano 750 euro per 50 metri quadrati"

Leggi anche: Ho (ri)provato ad affittare una casa: 750 euro al mese per vivere in un monolocale di 17 metri quadri

Leggi anche: Ho (ri)provato ad affittare una casa: 2.000 euro al mese per abitare in 50 metri quadri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Barberino di Mugello, si fa esplodere in casa: era sotto sfratto. Un sms alla proprietaria e poi il boato - E invece durante la notte tra domenica e lunedì scorso in via Garibaldi 8, a Barberino di Mugello, è successo qualcosa: ... corrierefiorentino.corriere.it

Bacon, il maialino per la pig therapy sotto sfratto a Rieti. La proprietaria Consuelo D'Antonio: «Me lo vogliono portare via» - «Mi vogliono portare via Bacon, il mio maialino vietnamita domestico dopo 7 anni di convivenza: sembra incredibile ma è tutto vero! roma.corriere.it

Buon Natale Questo Natale non può essere solo luci e auguri. A Milano ci sono migliaia di famiglie sotto sfratto o già sfrattate, persone che hanno perso una casa, una stabilità, una parte di futuro. Un pensiero va ai bambini costretti a cambiare scuola, a la - facebook.com facebook