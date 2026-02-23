Villa Giusti e l' armistizio della Grande guerra

Villa Giusti ha visto il luogo in cui, il 3 novembre 1918, si firmò l’armistizio che terminò la Prima guerra mondiale. La visita di domenica 1 marzo 2026 permette di esplorare il giardino e gli interni di questa residenza storica, simbolo della città e delle sue vicende passate. Questo evento offre l’opportunità di scoprire i dettagli di un momento cruciale nella storia europea. La giornata invita i visitatori a conoscere da vicino quel periodo fondamentale.

Domenica 1 Marzo 2026. Visita esclusiva a giardino e interni di Villa Giusti, uno simboli più rappresentativi della città e della sua storia, essendo il luogo dove, il 3 novembre 1918, le autorità militari italiane e austriache firmarono l'armistizio che pose fine alla prima guerra mondiale. In origine fattoria del complesso di Villa Molin, appartenne alla nobile famiglia Capodilista, e solo successivamente divenne proprietà del conte Vettor Giusti del Giardino, sindaco di Padova dal 1890 al 1897 e senatore del Regno d'Italia dal 1915.Fu anche residenza di re Vittorio Emanuele III che, di ritorno dal fronte, vi soggiornò dal novembre del 1917 sino al gennaio del 1918. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

