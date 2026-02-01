Tesoro sommerso nei mari del Salento | la nave romana attende il riscatto da 40 anni

Una nave romana giace sul fondo del mare a Santa Caterina, nel Salento, da più di quarant’anni. Fu scoperta nel 1982, ma ancora oggi non è stato trovato un modo per portarla a riva. La sua posizione in acqua resta un mistero che nessuno è riuscito a risolvere, nonostante i tentativi degli archeologi e delle autorità. La nave continua a restare sommersa, in attesa di un intervento che possa valorizzarla e proteggerla.

C'è una nave onenaria di epoca romana che giace sui fondali di Santa Caterina, nel Salento, e che da oltre quarant'anni, da quando nel 1982 fu scoperta, attende invano di essere messa in sicurezza, valorizzata e protetta dai "predoni del mare". E mentre per il recupero della "gemella" nave scoperta l'estate scorsa al largo di Gallipoli il Consiglio superiore dei Beni Culturali ha stanziato 780mila euro, per la "nave romana" nelle acque neretine, di non minore importanza, il futuro rimane incerto. Si tratta di un'imbarcazione mercantile risalente al II secolo a.C., lunga 23 metri e carica di anfore di tipo greco-italico (il carico originario fu stimato in circa mille anfore) alcune rivestite internamente di pece, che si presuppone contenessero vino.

