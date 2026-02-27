Educazione al senso civico e alla legalità | i carabinieri incontrano gli studenti

I carabinieri hanno incontrato gli studenti di un istituto superiore per discutere di valori civici e legalità. L’appuntamento si è svolto mercoledì 25 e ha visto la partecipazione del comandante della stazione locale, che ha affrontato temi legati al rispetto delle regole e alla responsabilità civica. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio rivolto ai giovani per promuovere una cultura della legalità.

I carabinieri dialogano con gli studenti del Fratelli Taddia. Nella mattinata di mercoledì 25, infatti, presso l'Istituto superiore, si è tenuto l'incontro con gli studenti da parte del maggiore Davide Franco, comandante dei carabinieri di Cento, nell'ambito del più ampio progetto di educazione.