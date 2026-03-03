Segna in rovesciata si sfila la maglia e poi tenta la scusa più incredibile | espulso tra le risate

Durante la partita tra Hibernians e Valletta nel campionato maltese, un giocatore ha segnato una rovesciata tra gli applausi, si è tolto la maglia e ha tentato di chiedere scusa, suscitando le risate del pubblico. Alla fine, è stato espulso con un cartellino rosso, in una scena che ha attirato l’attenzione degli spettatori. L’episodio ha creato un momento insolito e divertente sul campo.

Una rovesciata da applausi, un’esultanza da ingenui e un cartellino rosso che sa di beffa. Succede nel campionato maltese, durante Hibernians–Valletta, in una scena che sembra uscita da una commedia di Lino Banfi più che da una partita di campionato. Il protagonista è Miullen, centravanti degli Hibernians. Quando la sua squadra è sotto nel punteggio, l’attaccante si inventa un gol spettacolare: rovesciata perfetta, pallone in rete e 1-1. Un gesto tecnico da copertina, di quelli che fanno scattare l’istinto primordiale dell’esultanza sfrenata. E infatti Miullen si lascia trascinare dall’entusiasmo: si sfila la maglietta e corre a festeggiare. Peccato per un dettaglio non proprio trascurabile: era già ammonito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

